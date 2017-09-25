В 1 сезоне 9 серии сериала «Хороший доктор» команда берется за необычный случай мальчика из Конго с множественными врожденными пороками сердца, в то время как Браун пытается отыскать пропавшие образцы ткани для биопсии известного подкастера.
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