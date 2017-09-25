В 1 сезоне 8 серии сериала «Хороший доктор» ординатор Мерфи оказывается в эпицентре ограбления круглосуточного магазина. Чудом избежав неприятностей, Шон оказывает медицинскую помощь пострадавшей девушке, а Клэр берется за стрелка.
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