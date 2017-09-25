В 1 сезоне 7 серии сериала «Хороший доктор» в отделение Мерфи поступает больной со схожей формой аутизмом. Взявшись за лечение, главный герой сталкивается с недоверием со стороны родителей пациента, уверенных, что Шон не справится.
Related video
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Авторизация по e-mail