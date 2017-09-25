В 1 сезоне 6 серии сериала «Хороший доктор» на местном шоссе происходит ДТП с участием свадебного автобуса. В больницу поступает целая группа травмированных людей, включая жениха, которому требуется срочная ампутация поврежденной ноги.
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