В 1 сезоне 5 серии сериала «Хороший доктор» ординатор Шон лечит молодого пациента с неправильно поставленным диагнозом. Перебирая возможные варианты, специалист приходит к выводу, что родители больного намеренно скрыли от него правду.
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