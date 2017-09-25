В 1 сезоне 18 серии сериала «Хороший доктор» в отделение к Нилу поступает молодой пациент с переломом ноги. К удивлению врачей, больной начинает скоропостижно умирать от другой болезни, установить которую необходимо в кратчайшие сроки.
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