В 1 сезоне 17 серии сериала «Хороший доктор» в хирургическом отделении больницы оказывается девочка с атрофией лицевых мышц, из-за чего она не способна улыбаться. В последний момент пациентка отказывается от операции. Что послужило причиной?
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