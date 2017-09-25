В 1 сезоне 14 серии сериала «Хороший доктор» две бригады врачей устраивают соревнование. Шону и Клэр предстоит лечить трансгендерную девушку, оказавшуюся на грани жизни и смерти. Чтобы помочь пациентке, хирурги должны сделать нелегкий выбор.
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