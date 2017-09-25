В 1 сезоне 13 серии сериала «Хороший доктор» коллеги по хирургическому отделению Джаред и Шон берутся за, казалось бы, легкую операцию пациента с ожогом. Но вскоре у больного проявляются симптомы, кардинально меняющие ситуацию.
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