В 1 сезоне 12 серии сериала «Хороший доктор» операция на сиамских близнецах приводит к осложнениям, которые ставят бригаду врачей перед нелегким выбором. Шон, вдохновленный поездкой с Леей, совершает спонтанный поступок, о котором жалеет.
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