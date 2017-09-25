В 1 сезоне 11 серии сериала «Хороший доктор» Маркус, Клэр и Нил приступают к тяжелой операции по трансплантации почки сиамским близнецам, в то время как Шон берет выходной и отправляется в импровизированное путешествие с подругой Леей.
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