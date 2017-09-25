В 1 сезоне 10 серии сериала «Хороший доктор» ординатор продолжает сталкиваться с трудностями в общении с коллегами и попадать в глупые ситуации. Тем временем в отделение поступает знаменитый спортсмен, которому ставят неутешительный диагноз.
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