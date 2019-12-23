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Киноафиша Сериалы Шоу пошло не так Сезоны Сезон 1 Серия 2

Шоу пошло не так 2016 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Шоу пошло не так»
Дух Рождества
Сезон 1 / Серия 1 23 декабря 2019
Пилот (а не пилотная серия)
Сезон 1 / Серия 2 3 января 2020
Увлекательный суд
Сезон 1 / Серия 3 10 января 2020
Охотничий домик
Сезон 1 / Серия 4 17 января 2020
Медальон Харпера
Сезон 1 / Серия 5 24 января 2020
Девяносто градусов
Сезон 1 / Серия 6 31 января 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Шоу пошло не так» на этой неделе представители Драматическое общества Корнли собираются поставить спектакль о Второй мировой войне. Режиссер Крис исполняет роль Руфуса Хила – отчаянного пилота, лишившегося ноги.

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