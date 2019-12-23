В 1 сезоне 1 серии сериала «Шоу пошло не так» Санта-Клаус и его эльфы собираются порадовать маленькую девочку, которая грустит в Рождество. Ее родители постоянно ссорятся. Возможно, мистер Снеговик со своим танцем сможет поднять ей настроение.
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