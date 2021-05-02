В 3 сезоне 2 серии сериала «Девушка по вызову» главная героиня начинает работать над масштабным проектом искусственного интеллекта, способного отражать эмоции человека. Параллельно Айрис продолжает исследовать поведение своих новых клиентов.
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