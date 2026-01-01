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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
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Награды и номинации «Сага о Форсайтах»

Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Original Television Music
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Original Television Music
Номинант
 Best Production Design
Номинант
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