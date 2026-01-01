Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Бортпроводница
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Бортпроводница
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Бортпроводница
Бангкок, Таиланд
Рим, Лацио, Италия
Где снимали известные сцены
Первый сезон
Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый сезон
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2-й сезон —
Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Рейкьявик, Исландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Бортпроводница
30 сентября 2019 - 12 марта 2020
31 августа 2020 - 10 октября 2020
Сентябрь 2021 - 18 февраля 2022
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667