В 3 сезоне 3 серии сериала «Флэш» в город приезжает еще один метачеловек: эта девушка хочет разрушить Централ-сити до самого основания. Тем временем Уэллс и Джесси возвращаются в реальный мир с параллельной Земли. Смогут ли они помочь Барри?
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