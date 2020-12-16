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Киноафиша Сериалы Пространство Сезоны Сезон 5 Серия 9

Пространство 2015 9 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Пространство»
Исход
Сезон 5 / Серия 1 16 декабря 2020
Круговорот
Сезон 5 / Серия 2 16 декабря 2020
Мать
Сезон 5 / Серия 3 16 декабря 2020
Битва при Гавгамелах
Сезон 5 / Серия 4 23 декабря 2020
Катастрофа
Сезон 5 / Серия 5 30 декабря 2020
Племена
Сезон 5 / Серия 6 6 января 2021
Прощание
Сезон 5 / Серия 7 13 января 2021
Глубокий вакуум
Сезон 5 / Серия 8 20 января 2021
Виннипесоки
Сезон 5 / Серия 9 27 января 2021
Игры Немезиды
Сезон 5 / Серия 10 3 февраля 2021
О чем cерия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Пространство» Амос, Кларисса и целая банда преступников стремятся помочь друг другу сбежать с Земли. В это же время Авасарала пытается предотвратить жесткий военный удар, Наоми оказывается буквально в шаге от погибели.

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