В 5 сезоне 8 серии сериала «Пространство» Амос решает вернуться в Балтимор вместе с Клариссой. В это же время альянсы Авасаралы начинают активно меняться на Луне. Наоми страдает от собственного одиночества и в итоге решается на отчаянные меры.
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