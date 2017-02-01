Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пространство» Дрэйпер в срочном порядке доставляют на Землю в надежде, что сержант объяснит, почему ее люди открыли огонь. Сама того не ведая, она становится марионеткой в политической борьбе.
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