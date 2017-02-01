Во 2 сезоне 8 серии сериала «Пространство» контроль Джонсона над ситуацией стремительно угасает, в то время как Холден и Наоми выслеживают новый очаг протомолекулы. Удастся ли им предотвратить надвигающуюся катастрофу?
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