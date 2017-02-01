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Киноафиша Сериалы Пространство Сезоны Сезон 2 Серия 7

Пространство 2015 7 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Пространство»
Сейф
Сезон 2 / Серия 1 1 февраля 2017
Двери и углы
Сезон 2 / Серия 2 1 февраля 2017
Помехи
Сезон 2 / Серия 3 8 февраля 2017
В добрый путь
Сезон 2 / Серия 4 15 февраля 2017
Дом
Сезон 2 / Серия 5 22 февраля 2017
Сдвиг парадигмы
Сезон 2 / Серия 6 1 марта 2017
Седьмой человек
Сезон 2 / Серия 7 8 марта 2017
Погребальный костер
Сезон 2 / Серия 8 15 марта 2017
Плачущий лунатик
Сезон 2 / Серия 9 22 марта 2017
Каскадный эффект
Сезон 2 / Серия 10 29 марта 2017
Здесь обитают драконы
Сезон 2 / Серия 11 5 апреля 2017
Чудовище и ракета
Сезон 2 / Серия 12 12 апреля 2017
Война Калибана
Сезон 2 / Серия 13 19 апреля 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Пространство» Авасарала планирует организовать мирные переговоры с Марсом, в то время как Дрейпер приходит в чувства на «Сирокко». Она единственная способна пролить свет на ситуацию.

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