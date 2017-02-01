Во 2 сезоне 3 серии сериала «Пространство» между Холденом и Миллером происходит спор, в результате которого бывший коп покидает экипаж «Росинанта». В руках у команды оказывается ученый, способный дать информацию о протомолекуле.
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