Во 2 сезоне 2 серии сериала «Пространство» Холден и команда устраивают опасный рейд в поисках информации о протомолекуле. Тем временем обстановка между Землей и Марсом усугубляется. Стороны готовятся к началу военных действий.
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