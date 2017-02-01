Во 2 сезоне 1 серии сериала «Пространство» Миллер и команда «Росинанта» во главе с Холденом пытаются разобраться, кто стоит за трагедией на станции «Эрос». Им открывается информация о секретных опытах по созданию биологического оружия.
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