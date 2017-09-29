Во 2 сезоне 1 серии сериала «Изгоняющий дьявола» отец Томас не оставляет идеи о том, что он посвятит свою жизнь сеансам экзорцизма. Маркус наблюдает за священником. Во время очередного расследования мужчины оказываются в штате Монтана.
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