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Киноафиша Сериалы Бывшие Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Бывшие» (2011)

Актеры сериала «Бывшие» Вся информация о сериале
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Phil Chase Уэйн Найт
Уэйн Найт Wayne Knight
Haskell Lutz Дэвид Алан Баш
Дэвид Алан Баш David Alan Basche
Stuart Gardner Келли Стейблз
Келли Стейблз Kelly Stables
Eden Кристен Джонстон
Кристен Джонстон Kristen Johnston
Holly Franklin Джудит Лайт
Джудит Лайт Judith Light
Кали Роша Kali Rocha
Ана Александр Ana Alexandre
Кен Марино
Кен Марино Ken Marino
Джеймс Мадио James Madio
Янина Гаванкар
Янина Гаванкар Janina Gavankar
Эди Паттерсон
Эди Паттерсон Edi Patterson
Пола Маршалл Paula Marshall
Мелани Пакссон Melanie Paxson
Амаре Стадемайр Amar'e Stoudemire
Виктор Уэбстер
Виктор Уэбстер Victor Webster
Дидрих Бадер
Дидрих Бадер Diedrich Bader
Джон Росс Боуи John Ross Bowie
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс Kevin Daniels
Enya Flack
Ким Пуарье Kim Poirier
Голден Брукс
Голден Брукс Golden Brooks
Тодд Роберт Андерсон
Тодд Роберт Андерсон Todd Robert Anderson
Annie Korzen
Кристофер Дарга Christopher Darga
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