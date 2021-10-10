Преследуют несчастья: от участи самых красивых близняшек в мире бросает в дрожь

Фамилию друга Жени в «Иронии судьбы» не озвучили: и правильно сделали

Время над Ильей Сетевым из «Брата 2» не властно: убедитесь сами (фото)

Эти актеры правдоподобно изображали влюбленных в советском фильме, а на деле ненавидели друг друга

Уже выше отца: как выглядит сын Хабенского, который полжизни провел за границей

Плохой фильм можно распознать по первым кадрам: секрет вот в чем

Полюбили, несмотря на лишний вес: вот как выглядит вышедшая замуж дочь Эминема

«Жирные, неповоротливые»: Водонаева парой фраз нажила врагов среди простых людей

Будете в шоке: Дениза Хекилаева из «Голос. Дети» изменилась так, что не узнать

Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного

Повезло с генами: сын красавицы Софьи из «Гардемаринов» вырос сердцеедом (фото)