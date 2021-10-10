Во 2 сезоне 4 серии сериала «Уравнитель» Макколл как никогда рискует оказаться в плену. Она торопится, чтобы предотвратить убийство окружного прокурора Графтона. Этот человек является обвинителем и стремится привлечь ее к ответственности.
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