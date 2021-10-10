Во 2 сезоне 1 серии сериала «Уравнитель» главная героиня начинает подумывать о завершении своей работы в качестве Уравнителя. По ходу дела она берет на себя роль помощника детектива Маркуса Данте, который явно нуждается в ее умениях и способностях.
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