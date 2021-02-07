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Постер к сериалу Уравнитель
Постер к сериалу Уравнитель
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Киноафиша Сериалы Уравнитель
Уравнитель (2021 - …) The Equalizer
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 22 часа 30 минут
О чем сериал

«Уравнитель» — новый американский сериал, снятый в жанре боевик. В основе сюжета лежит одноименное телешоу, которое пользовалось большой популярностью в середине восьмидесятых. На этот раз главная роль отведена женщине, роль которой исполнила афроамериканская актриса Куин Латифа. Главная героиня использует свои физические и интеллектуальные навыки для того, чтобы оказывать помощь людям, оказавшимся в крайне сложных жизненных ситуациях. Она приходит тогда, когда полиция бездействует, а все правительственные структуры просто умывают руки.

Уравнитель - трейлер сериала
Уравнитель
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Куин Латифа
Куин Латифа Robyn McCall
Крис Нот
Крис Нот William Bishop
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Адам Голдберг
Адам Голдберг Harry Keshegian
Тори Киттлз
Тори Киттлз
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Уравнитель»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2022
Episode 2
Сезон 3 Серия 2
9 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Уравнитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Уравнитель - Season 2 Season 2
2021, 18 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
2022, 2 эпизода
 
Новости о сериале
Джада Пинкетт Смит воссоединится с Куин Латифой в сериале «Уравнитель»
Джада Пинкетт Смит воссоединится с Куин Латифой в сериале «Уравнитель»
Куин Латифа о лишении Криса Нота роли в сериале «Уравнитель»: «Справедливость должна восторжествовать»
Куин Латифа о лишении Криса Нота роли в сериале «Уравнитель»: «Справедливость должна восторжествовать»
Криса Нота вырезали из финальной серии «И просто так»
Криса Нота вырезали из финальной серии «И просто так»
Кадры из сериала
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