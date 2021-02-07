«Уравнитель» — новый американский сериал, снятый в жанре боевик. В основе сюжета лежит одноименное телешоу, которое пользовалось большой популярностью в середине восьмидесятых. На этот раз главная роль отведена женщине, роль которой исполнила афроамериканская актриса Куин Латифа. Главная героиня использует свои физические и интеллектуальные навыки для того, чтобы оказывать помощь людям, оказавшимся в крайне сложных жизненных ситуациях. Она приходит тогда, когда полиция бездействует, а все правительственные структуры просто умывают руки.