Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Актёры 1 сезона сериала «Императрица Ки» (2013)
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Актеры сериала «Императрица Ки»
Вся информация о сериале
Джи-Вон Ха
Ha Ji-won
Чу Чжин Мо
Joo Jin-mo
Wang Yoo
Чи Чхан-ук
Chang-Wook Ji
Пэк Чин-хи
Baek Jin-hee
О Гван-нок
Oh Gwang-rok
Чон Гук-хван
Jeon Gook-hwan
Чхве Му-сон
Moo-Seong Choi
Ю Ин-ён
Yoo In-yeong
Хан Хе-рин
Han Hye-rin
Ю Ин-ён
In-yeong Yu
Se-hong Jeon
Ким Джон-хён
Kim Jeong-hyeon
Ли Джэ-ён
Lee Jae-yong
Хан И-джин
Han Yi-jin
Чон Ун-ин
Jeong Woong-in
Ким Со-хён
Kim Seo-hyeong
Ли Вон-джон
Lee Won-jong
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