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Киноафиша Сериалы Дарреллы Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Дарреллы» (2019)

Актеры сериала «Дарреллы» Вся информация о сериале
Кили Хоуз
Кили Хоуз Keeley Hawes
Louisa Durrell Джош О’Коннор
Джош О’Коннор Josh O'Connor
Майло Паркер
Майло Паркер Milo Parker
Дэйзи Уотерстоун
Дэйзи Уотерстоун Daisy Waterstone
Margo Durrell Каллум Вудхаус
Каллум Вудхаус Callum Woodhouse
Leslie Durrell
Александра Аидини Alexandra Aidini
Люси Блэк Lucy Black
Алексис Георгулис
Алексис Георгулис Alexis Georgoulis
Алексис Конран Alexis Conran
Джеймс Космо
Джеймс Космо James Cosmo
Peter Bankolé
Барбара Флинн
Барбара Флинн Barbara Flynn
Майлз Джапп Miles Jupp
Сара Крауден Sarah Crowden
Кристоф Делеск Christophe Delesques
Гиоргос Карамихос
Гиоргос Карамихос Yorgos Karamihos
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