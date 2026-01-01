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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Дарреллы
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Дарреллы» (2016)
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Актеры сериала «Дарреллы»
Вся информация о сериале
Кили Хоуз
Keeley Hawes
Louisa Durrell
Джош О’Коннор
Josh O'Connor
Майло Паркер
Milo Parker
Дэйзи Уотерстоун
Daisy Waterstone
Margo Durrell
Каллум Вудхаус
Callum Woodhouse
Leslie Durrell
Люси Блэк
Lucy Black
Алексис Георгулис
Alexis Georgoulis
Максимилиан Бефорт
Max Befort
Гиоргос Карамихос
Yorgos Karamihos
Лесли Карон
Leslie Caron
Анна Савва
Anna Savva
Алексис Конран
Alexis Conran
Ульрик Фон дер Эсч
Ulric Von der Esch
Барбара Флинн
Barbara Flynn
Джеймс Космо
James Cosmo
Manolis Emmanouel
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