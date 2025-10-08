Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Принц драконов
Статьи
Статьи о сериале «Принц драконов»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Статьи о сериале «Принц драконов»
Вся информация о сериале
5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»
И рейтинги говорят сами за себя.
Написать
8 октября 2025 09:54
Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся
От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет
Прощайте, мажор и Мэджик! Да здравствует Егор: будет ли продолжение у «Винограда» с Прилучным?
Собачий «Оскар» в студию! Долгожданный хоррор «Глазами пса» не оправдал хайпа — премьера в России поставила жирную точку
Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb
ДиКаприо больше не звучит как раньше: новая озвучка в «Битве за битвой» застала зрителей врасплох — а где же Бурунов?
«Увидеть ужас»: в США нашли новый способ пугать зрителей — экспериментальный проект от HBO уже начал покорять топы
«Деньги нужны, чтобы не думать о них»: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о финансах (тест)
Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре
«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»
«Ночные кошмары обеспечены»: от этой серии «Маши и Медведя» мурашки по коже — и здесь показывают Машу еще совсем крохой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667