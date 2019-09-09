В 3 сезоне 6 серии сериала «Двойка» Эйлин становится свидетельницей грубой сцены в кафе. Посетители отвратительно повели себя в отношении сотрудницы, которая подавала еду. После увиденного Эйлин решает изменить тему своей кинокартины.
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