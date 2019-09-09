В 3 сезоне 3 серии сериала «Двойка» Лори снимается в главной роли в музыкальном клипе рок-группы и пробует играть на гитаре. Вскоре она принимает участие в съемках порнофильма и настаивает на том, чтобы партнер использовал средство контрацепции.
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