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Актёры 6 сезона сериала «Корона» (2023)
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Актеры сериала «Корона»
Вся информация о сериале
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Queen Elizabeth II
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Queen Elizabeth II
Лесли Мэнвилл
Lesley Manville
Princess Margaret
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Prince Philip, Duke of Edinburgh
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Prince Philip, Duke of Edinburgh
Берти Карвел
Bertie Carvel
Лесли Мэнвилл
Lesley Manville
Princess Margaret
Доминик Уэст
Dominic West
Prince Charles
Доминик Уэст
Dominic West
Prince Charles
Лидия Леонард
Lydia Leonard
Luther Ford
Марсия Уоррен
Marcia Warren
Queen Elizabeth the Queen Mother
Эндрю Хавилл
Andrew Havill
Элизабет Дебики
Elizabeth Debicki
Марсия Уоррен
Marcia Warren
Queen Elizabeth the Queen Mother
Джейми Паркер
Jamie Parker
Салим Дау
Salim Dau
Клаудия Харрисон
Claudia Harrison
Princess Anne
Оливия Колман
Olivia Colman
Queen Elizabeth II
Оливия Колман
Olivia Colman
Queen Elizabeth II
Viola Prettejohn
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Лоркан Кранич
Lorcan Cranitch
Клер Фой
Claire Foy
Queen Elizabeth II
Халид Абдалла
Khalid Abdalla
Клер Фой
Claire Foy
Queen Elizabeth II
Бо Гадсдон
Beau Gadsdon
Эрин Ричардс
Erin Richards
Джеймс Мюррей
James Murray
Имоджен Стаббс
Imogen Stubbs
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