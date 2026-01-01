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Актёры 6 сезона сериала «Корона» (2023)

Актеры сериала «Корона» Вся информация о сериале
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон Imelda Staunton
Queen Elizabeth II Имелда Стонтон
Имелда Стонтон Imelda Staunton
Queen Elizabeth II Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Lesley Manville
Princess Margaret Джонатан Прайс
Джонатан Прайс Jonathan Pryce
Prince Philip, Duke of Edinburgh Джонатан Прайс
Джонатан Прайс Jonathan Pryce
Prince Philip, Duke of Edinburgh Берти Карвел
Берти Карвел Bertie Carvel
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Lesley Manville
Princess Margaret Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
Prince Charles Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
Prince Charles
Лидия Леонард Lydia Leonard
Luther Ford
Марсия Уоррен Marcia Warren
Queen Elizabeth the Queen Mother
Эндрю Хавилл Andrew Havill
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики Elizabeth Debicki
Марсия Уоррен Marcia Warren
Queen Elizabeth the Queen Mother
Джейми Паркер Jamie Parker
Салим Дау Salim Dau
Клаудия Харрисон Claudia Harrison
Princess Anne
Оливия Колман
Оливия Колман Olivia Colman
Queen Elizabeth II Оливия Колман
Оливия Колман Olivia Colman
Queen Elizabeth II Viola Prettejohn
Viola Prettejohn
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс Olivia Williams
Лоркан Кранич Lorcan Cranitch
Клер Фой
Клер Фой Claire Foy
Queen Elizabeth II Халид Абдалла
Халид Абдалла Khalid Abdalla
Клер Фой
Клер Фой Claire Foy
Queen Elizabeth II Бо Гадсдон
Бо Гадсдон Beau Gadsdon
Эрин Ричардс
Эрин Ричардс Erin Richards
Джеймс Мюррей
Джеймс Мюррей James Murray
Имоджен Стаббс Imogen Stubbs
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