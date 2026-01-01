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Актёры 5 сезона сериала «Корона» (2022)

Актеры сериала «Корона» Вся информация о сериале
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон Imelda Staunton
Queen Elizabeth II Имелда Стонтон
Имелда Стонтон Imelda Staunton
Queen Elizabeth II Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Lesley Manville
Princess Margaret Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Lesley Manville
Princess Margaret Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
Prince Charles Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
Prince Charles Джонатан Прайс
Джонатан Прайс Jonathan Pryce
Prince Philip, Duke of Edinburgh Элизабет Дебики
Элизабет Дебики Elizabeth Debicki
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс Jonathan Pryce
Prince Philip, Duke of Edinburgh Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller
Салим Дау Salim Dau
Прасанна Пуванараджа Prasanna Puwanarajah
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс Olivia Williams
Николас Гливс Nicholas Gleaves
Humayun Saeed
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон Timothy Dalton
Peter Townsend Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
Jude Akuwudike
Ричард Кордери Richard Cordery
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв Anatoliy Kotenyov
Халид Абдалла
Халид Абдалла Khalid Abdalla
Клаудия Харрисон Claudia Harrison
Princess Anne
Амир Эль-Марси
Амир Эль-Марси Amir El-Masry
Оливер Крис
Оливер Крис Oliver Chris
Майкл Джибсон
Майкл Джибсон Michael Jibson
Ричард Диллэйн Richard Dillane
Филип Камбас
Филип Камбас Philip Cumbus
Marcus Onilude
Аластер Маккензи Alastair Mackenzie
Алекс Дженнингс Alex Jennings
David, Duke of Windsor
Алекс Дженнингс Alex Jennings
David, Duke of Windsor Джеймс Мюррей
Джеймс Мюррей James Murray
Марсия Уоррен Marcia Warren
Queen Elizabeth the Queen Mother
Марсия Уоррен Marcia Warren
Queen Elizabeth the Queen Mother
Andrew Steele
Виктор МакГуайр Victor McGuire
Лия Уильямс
Лия Уильямс Lia Williams
Олуэн Фуэре
Олуэн Фуэре Olwen Fouéré
Хейдн Гвин Haydn Gwynne
Филиппин Леруа-Больё
Филиппин Леруа-Больё Philippine Leroy-Beaulieu
Алексей Дякин
Алексей Дякин Aleksey Dyakin
Jason Bailey
Блейк Ритсон Blake Ritson
Анна Антонович Anja Antonowicz
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