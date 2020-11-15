В 4 сезоне 9 серии сериала «Корона» премьер-министр получает неожиданный подарок на свой юбилей. Елизавета страдает из-за глубоких недопониманий в отношениях с Филиппом. В итоге она встречается со своим добрым приятелем, чтобы поговорить по душам.
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