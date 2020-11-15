В 4 сезоне 3 серии сериала «Корона» Елизавета постепенно привыкает к своей новой роли, а ее супруг Филипп активно укрепляет свою власть. Однако премьер-министр всеми силами пытается отложить проведение коронации. Во дворец приезжает брат короля.
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