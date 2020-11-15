Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Корона Сезоны Сезон 4 Серия 3

Корона 2016 - 2023 3 серия 4 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 4 сезона «Корона»
Золотой жезл
Сезон 4 / Серия 1 15 ноября 2020
Испытание Балморала
Сезон 4 / Серия 2 15 ноября 2020
Сказка
Сезон 4 / Серия 3 15 ноября 2020
Любимчики
Сезон 4 / Серия 4 15 ноября 2020
Фейган
Сезон 4 / Серия 5 15 ноября 2020
Терра Нуллиус
Сезон 4 / Серия 6 15 ноября 2020
Принцип наследования
Сезон 4 / Серия 7 15 ноября 2020
48:1
Сезон 4 / Серия 8 15 ноября 2020
Лавина
Сезон 4 / Серия 9 15 ноября 2020
Война
Сезон 4 / Серия 10 15 ноября 2020
О чем серия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Корона» Елизавета постепенно привыкает к своей новой роли, а ее супруг Филипп активно укрепляет свою власть. Однако премьер-министр всеми силами пытается отложить проведение коронации. Во дворец приезжает брат короля.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше