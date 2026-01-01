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Актёры 1 сезона сериала «Корона» (2016)
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Актеры сериала «Корона»
Вся информация о сериале
Клер Фой
Claire Foy
Queen Elizabeth II
Клер Фой
Claire Foy
Queen Elizabeth II
Мэтт Смит
Matt Smith
Prince Philip, Duke of Edinburgh
Мэтт Смит
Matt Smith
Prince Philip, Duke of Edinburgh
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Princess Margaret
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Princess Margaret
Виктория Хэмилтон
Victoria Hamilton
Queen Elizabeth the Queen Mother
Виктория Хэмилтон
Victoria Hamilton
Queen Elizabeth the Queen Mother
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Anthony Eden
Джаред Харрис
Jared Harris
King George VI
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
Queen Mary
Джон Литгоу
John Lithgow
Харриет Уолтер
Harriet Walter
Алекс Дженнингс
Alex Jennings
David, Duke of Windsor
Алекс Дженнингс
Alex Jennings
David, Duke of Windsor
Пип Торренс
Pip Torrens
Николас Роу
Nicholas Rowe
Гарри Хадден-Патон
Harry Hadden-Paton
Стивен Диллэйн
Stephen Dillane
Graham Sutherland
Бен Майлс
Ben Miles
Peter Townsend
Билли Дженкинс
Billy Jenkins
Prince Charles
Клайв Фрэнсис
Clive Francis
Билли Дженкинс
Billy Jenkins
Prince Charles
Бо Гадсдон
Beau Gadsdon
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