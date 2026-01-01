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Актёры 1 сезона сериала «Корона» (2016)

Актеры сериала «Корона» Вся информация о сериале
Клер Фой
Клер Фой Claire Foy
Queen Elizabeth II Клер Фой
Клер Фой Claire Foy
Queen Elizabeth II Мэтт Смит
Мэтт Смит Matt Smith
Prince Philip, Duke of Edinburgh Мэтт Смит
Мэтт Смит Matt Smith
Prince Philip, Duke of Edinburgh Ванесса Кирби
Ванесса Кирби Vanessa Kirby
Princess Margaret Ванесса Кирби
Ванесса Кирби Vanessa Kirby
Princess Margaret Виктория Хэмилтон
Виктория Хэмилтон Victoria Hamilton
Queen Elizabeth the Queen Mother Виктория Хэмилтон
Виктория Хэмилтон Victoria Hamilton
Queen Elizabeth the Queen Mother Джереми Нортэм
Джереми Нортэм Jeremy Northam
Anthony Eden Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
King George VI Айлин Эткинс
Айлин Эткинс Eileen Atkins
Queen Mary Джон Литгоу
Джон Литгоу John Lithgow
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер Harriet Walter
Алекс Дженнингс Alex Jennings
David, Duke of Windsor
Алекс Дженнингс Alex Jennings
David, Duke of Windsor Пип Торренс
Пип Торренс Pip Torrens
Николас Роу
Николас Роу Nicholas Rowe
Гарри Хадден-Патон Harry Hadden-Paton
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн Stephen Dillane
Graham Sutherland
Бен Майлс Ben Miles
Peter Townsend
Билли Дженкинс Billy Jenkins
Prince Charles
Клайв Фрэнсис Clive Francis
Билли Дженкинс Billy Jenkins
Prince Charles Бо Гадсдон
Бо Гадсдон Beau Gadsdon
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