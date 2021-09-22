В 4 сезоне 5 серии сериала «Коннеры» дом Коннеров активно готовится к Хэллоуину, несмотря на протечку в крыше, которая вынуждает Дэна и Луизу отменить медовый месяц. Бекки удивляет молодоженов и отправляет их в виртуальное приключение по всему миру.