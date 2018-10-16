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Коннеры 2018 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Коннеры»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 октября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 октября 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 30 октября 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 20 ноября 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 27 ноября 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 декабря 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 декабря 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 8 января 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 января 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 22 января 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Коннеры» Марк получает несколько бесплатных уроков по фортепиано. Дарлин видит в этой ситуации возможность проявить свои родительские навыки. Джеки помогает Бекки, а Эмилио старается занять важное место в жизни ребенка.

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