В 4 сезоне 4 серии сериала «Чи» Джейк, Джемма и Кевин решают организовать акцию протеста прямо на территории кампуса. Эммет и Тифф устанавливают новые границы для своих отношений. Джада сообщает крайне неожиданные новости, а Имани помогает девушке.
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