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Киноафиша Сериалы Чи Сезоны Сезон 1 Серия 5

Чи 2018 5 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чи»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2018
Аллея
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2018
Привидения
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2018
Трясунка
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2018
Сегодня был хороший день
Сезон 1 / Серия 5 11 февраля 2018
Вникнуть в мошенничество
Сезон 1 / Серия 6 18 февраля 2018
Свисток
Сезон 1 / Серия 7 25 февраля 2018
Бумажники
Сезон 1 / Серия 8 4 марта 2018
Намасте Muthaf**ka
Сезон 1 / Серия 9 11 марта 2018
Легкость в дороге
Сезон 1 / Серия 10 18 марта 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Чи» вечеринка, которую устроили соседи в районе, объединяет Эммета, Брэндона, Кевина и Ронни. В скором времени Брэндон начинает конфликтовать с Ронни, а позже немного удивляется неожиданному приходу Джеррики.

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