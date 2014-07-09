Во 2 сезоне 9 серии сериала «Мост» Марко бросает все усилия на то, чтобы отыскать Соню и преступника, ответственного за ее похищение. Тем временем Фаусто вновь совершает действие, направленное против Элеоноры. Сможет ли она отбить этот удар?
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