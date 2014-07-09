Во 2 сезоне 8 серии сериала «Мост» Соня повстречала человека, с которым она была связана много лет назад. Тем временем Фрай утрачивает контроль и слишком далеко заходит. Лояльность Элеоноры исчерпана. Предпринимается попытка задержать Фаусто.
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