Во 2 сезоне 8 серии сериала «Мост» Соня повстречала человека, с которым она была связана много лет назад. Тем временем Фрай утрачивает контроль и слишком далеко заходит. Лояльность Элеоноры исчерпана. Предпринимается попытка задержать Фаусто.