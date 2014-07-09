Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мост» Соне становится известна вся правда об обстоятельствах, при которых умерла Лиза. В это время Фрай и Адриана столкнулись с очередной тайной, которую им предстоит раскрыть. В ней есть нечто мистическое.