Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мост» Соне становится известна вся правда об обстоятельствах, при которых умерла Лиза. В это время Фрай и Адриана столкнулись с очередной тайной, которую им предстоит раскрыть. В ней есть нечто мистическое.
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