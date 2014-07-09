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Киноафиша Сериалы Мост Сезоны Сезон 2 Серия 7

Мост 2013 - 2014 7 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Мост»
Янки
Сезон 2 / Серия 1 9 июля 2014
Призраки блохи
Сезон 2 / Серия 2 16 июля 2014
Присягнувший печали
Сезон 2 / Серия 3 23 июля 2014
Желудь
Сезон 2 / Серия 4 30 июля 2014
Наблюдатель бездны
Сезон 2 / Серия 5 6 августа 2014
Жатва душ
Сезон 2 / Серия 6 13 августа 2014
Вампир
Сезон 2 / Серия 7 20 августа 2014
Голиаф
Сезон 2 / Серия 8 27 августа 2014
Ракшаса
Сезон 2 / Серия 9 3 сентября 2014
Эйдолон
Сезон 2 / Серия 10 10 сентября 2014
Наблюдатель
Сезон 2 / Серия 11 17 сентября 2014
Кетцалькоатль
Сезон 2 / Серия 12 24 сентября 2014
Джубилекс
Сезон 2 / Серия 13 1 октября 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мост» Соне становится известна вся правда об обстоятельствах, при которых умерла Лиза. В это время Фрай и Адриана столкнулись с очередной тайной, которую им предстоит раскрыть. В ней есть нечто мистическое.

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