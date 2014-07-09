Во 2 сезоне 6 серии сериала «Мост» Джек Доббс занят тем, что изучает свое собственное прошлое. Тем временем Еве приходится взять ситуацию полностью под свой контроль. Марко и Соня попадают в центр внимания. Фрай получает профессиональный рост.