Во 2 сезоне 6 серии сериала «Мост» Джек Доббс занят тем, что изучает свое собственное прошлое. Тем временем Еве приходится взять ситуацию полностью под свой контроль. Марко и Соня попадают в центр внимания. Фрай получает профессиональный рост.
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